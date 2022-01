Botafogo avança às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior

O Botafogo venceu o Resende por 5 a 4, nos pênaltis, e chegou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de muito equilíbrio e um empate em 1 a 1 nos 90 minutos disputados em Comendador Souza.

Essa é a terceira vitória consecutiva da equipe carioca decidida nas penalidades máximas. Antes, o Glorioso havia eliminado São José-RS e Taubaté.

No primeiro tempo o Botafogo teve mais oportunidades. Maranhão perdeu a melhor chance, aos 16 minutos, quando apareceu com liberdade na área, mas chutou por cima do gol. Aos 44 minutos, o Glorioso tentou com Tigrão, que completou cruzamento. O goleiro Sales defendeu e a bola ainda bateu no travessão.

Logo aos dois minutos, da etapa complementar o Resende abriu o placar. João Felipe soltou a bomba de fora da área e Barreto espalmou. No rebote, Léo Pedro finalizou para o fundo das redes. A vantagem durou apenas quatro minutos. O Botafogo empatou após belo cruzamento de Raí, pela esquerda, que Maranhão completou de cabeça para deixar tudo igual.

O próximo adversário nas quartas de final, o Botafogo sairá do jogo entre Novorizontino ou América-MG.