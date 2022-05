Botafogo arrecada quase R$ 700 mil com Nilton Santos lotado

O empate do Botafogo com o Juventude em 1 a 1, pelo Brasileirão, foi frustrante para os 34.743 presentes na manhã de ontem (01). Enquanto botafoguenses e jogadores tentam entrar em uma sintonia na casa do Glorioso, a paixão do torcedor está rendendo bem em termos financeiros. A diretoria alvinegro contabilizou um lucro de R$ 621.187,59 com a renda do jogo.

O borderô divulgado pelo clube detalhou as despesas da renda total de cerca de R$ 1,2 milhão. As despesas totais foram de R$ 580.087,41, sendo somente R$ 228.703,89 da operação do estádio. No documento, foi revelado que apenas 40 lugares foram comercializados para a torcida visitantes, que ficaram no Setor Sul. O clube gaúcho se recusou de liberar o espaço para o time mandante, que ofereceu um camarote do estádio.

Fumaças e bolas de fogo marcaram a festa do torcedor – Vitor Silva

Por causa dos grandes públicos na Série A, e dos shows programados ao longo do ano, a diretoria do Botafogo trouxe mais um reforço para o clube. O clube contratou ontem (01), um novo gerente-geral de estádio e serviços, Alexandre Barros. O profissional tem experiência na gestão da Amsterdã Arena, inclusive.

Clássico sem local definido

A CBF ainda não confirmou oficialmente o estádio que receberá Flamengo e Botafogo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os clubes, a princípio, concordaram com a alteração do mando de campo, transferindo a partida para o Estádio Nilton Santos, mas após pressão da torcida alvinegra, o clube recuou.

No site da organizadora do Campeonato Brasileiro, o Maracanã está como o local da partida. Contudo, o estádio não poderá receber o clássico, pois passará por novo plantio do gramado de inverno. O Botafogo divulgou venda de ingresso para o Mané Garrincha, mas imediatamente excluiu a publicação. O estádio em Brasília, e o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, são candidatos para receber a peleja.

Foto: Os torcedores fizeram a festa na entrada dos jogadores – Vitor Silva / Botafogo