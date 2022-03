Botafogo apresenta novo atacante

O Botafogo apresentou mais um reforço para 2022, e Victor Sá vestiu a camisa do Botafogo pela primeira vez, hoje (31). O novo uniforme foi fabricado pela WEV, empresa de São Paulo, que forneceu o material esportivo provisório de 2022. O atacante não escondeu o largo sorriso durante a coletiva de apresentação, e destacou que é rápido, habilidoso, e gosta do um contra um.

“Estou muito feliz de estar aqui. É um novo desafio na minha vida, uma oportunidade incrível para mim e toda minha família. Desde que houve a procura, o que mais me atraiu foi o projeto e todo o profissionalismo do Botafogo. Tenho certeza de que serão anos de sucesso para a gente”, afirmou.

Jogador de 28 anos, Victor estava no Al Jazira, dos Emirados Árabes, antes de fechar com o alvinegro. O atacante saiu cedo do Brasil e rodou pela Europa, passando quatro anos na Áustria, e duas temporadas na Alemanha, jogando no Wolfsburg.

Lúcio Flávio é mantido no clube

Ao lado do sexto reforço anunciado pelo alvinegro, o diretor de futebol André Mazzuco revelou que o treinador interino continua em General Severiano.

“Fizemos esse convite, inclusive através do próprio Luís Castro também, para ele iniciar esse projeto de equipe B, equipe sub-23. É um projeto que o John Textor tem muito forte, no Brasil ainda é um pouco vago na equipe, mas entendemos que pode ser um projeto muito consistente. Nada melhor que o Lucio para capitanear esse início”, disse.

André Mazzuco na coletiva de apresentação – Vítor Silva / Botafogo

Agora, Lúcio Flávio será responsável pela equipe B do Botafogo, que vai jogar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, competição Sub-23. Mazzuco afirmou que o clube carioca já pleiteou uma vaga na competição através da CBF, o que deve ser confirmado em breve.

Foto: Atacante não conseguiu esconder a felicidade de vestir a camisa alvinegra – Vítor Silva / Botafogo