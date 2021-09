Botafogo anuncia compra do meia-atacante Chay

O Botafogo anunciou, na tarde dessa terça-feira (31), a compra do meia-atacante Chay. A confirmação foi feita por meio de SMS enviado diretamente para os sócios Camisa 7 e posteriormente divulgado através de vídeo publicado na conta do clube no YouTube. O atleta, de 30 anos, assinou contrato com o Botafogo até 2024.

Antes emprestado pela Portuguesa-RJ, Chay agora é atleta definitivo do Botafogo, que adquiriu 50% dos direitos federativos do meia-atacante. O clube da Ilha do Governador confirmou o acordo e desejou sorte ao jogador.

Destaque da equipe alvinegra, Chay é o artilheiro do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro com oito gols. Ele também tem três assistências na competição.

O Botafogo fez um acordo com a Portuguesa-RJ e chegou a números finais pela compra de Chay. Segundo informações, o clube pagou R$ 380 mil à vista por 50% dos direitos federativos do atleta. Os outros 50% seguem pertencendo à Portuguesa.

O contrato de empréstimo previa possibilidade de compra de 70% dos direitos federativos por R$ 500 mil até setembro. O Botafogo, no entanto, optou por negociar percentual mais baixo e comprou o jogador, que assinou até o fim de 2024.