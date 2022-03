Botafogo abriu o bolso e mais reforços devem chegar

Depois de anunciar a chegada do lateral argentino Renzo Saraiva, ontem (15), o Botafogo se acertou com mais dois jogadores. O atacante Victor Sá, eu volante Luís Oyama podem ser os próximos jogadores da Era John Textor, para temporada 2022.

Segundo veículos especializados, o atacante Victor Sá, este não muito conhecido da torcida, chega do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, por 2,5 milhões de dólares (quase R$ 13 milhões). O jogador de 27 anos marcou quatro gols e deu cinco assistências em 28 jogos pela equipe árabe. Além disso, o atleta que atua pelas pontas foi revelado pelo Palmeiras. E a passagem mais marcante pelo futebol europeu foi no Wolfsburg, da Alemanha.

O outro reforço, porém, era esperado pelo torcedor desde janeiro. O volante Luís Oyama, está encaminhado de volta para o alvinegro, por quatro temporadas, após o clube se acertar com o Mirassol. Valores não foram divulgados, mas o time paulista pedia cerca de R$ 3,5 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta.

John Textor novamente entrou em ação, e foi determinante para a negociação voltar a avançar. Em janeiro, ainda sem o aporte financeiro do norte-americano, o clube carioca falhou na aquisição em definitivo, de um dos destaques do acesso para a Séria A. Oyama marcou apenas dois jogos e deu duas assistências em 31 jogos na Série B, mas as boas atuações constantes foram importante para o título da segunda divisão, em 2021.