Boris Johnson perde o emprego no Reino Unido

O roteiro da queda do primeiro ministro do Reino Unido começou a ser escrito quando descobriram, há meses, que Boris Johnson estava fazendo festinhas secretas no auge da pandemia de Covid, além de outros escândalos.

No começo da pandemia, ele foi um dos arautos da desumanidade que trataram a Covid 19 como “gripezinha”. Se arrependeu quando contraiu a doença, foi parar quase desenganado em uma UTI e só não foi dessa para uma melhor graças ao SUS inglês, o NHS (sigla em inglês do Sistema Nacional de Saúde).

No primeiro mundo os chefes de estado são tratados em hospitais públicos. Hospitais privados de cinco estrelas em geral são privilégio de republiquetas.

Salvo, com alta, Boris pediu perdão de joelhos no sal grosso, passou a defender arduamente as medidas de combate contra a Covid 19, mas foi tarde demais. Para piorar, fez as tais festinhas.

Acossado, teve que entregar a cabeça ao Partido Conservador, defenestrado por mais de 50 membros do Parlamento.

Boris pretende permanecer no cargo de premiê até o setembro, para que os conservadores tenham tempo de eleger um novo líder para o suceder.

“É claro agora que deve haver um novo líder do Partido Conservador e, assim, um novo primeiro-ministro”, disse Boris Johnson.

Da mesma forma que ele foi inventado pela onda de conservadorismo de direita que tomou conta do planeta a partir de 2017, tudo indica que o vento rondou. Analistas apontam que em vários países o discurso moralista anti-corrupção que elegeu Boris Johnson e outros, está falindo.

Em várias nações a esquerda moderada está voltando realizando a velha lei da alternância no poder, uma das veias da democracia.

“Eu vou servir até que um novo líder assuma”, acrescentou, disse Johnson que se auto-elogiou dizendo que fez um grande governo.

A caminho da fila dos desocupados, ele lamentou: “Sei que muitos estarão aliviados. Estou triste por estar entregando o melhor emprego no mundo”, disse.

“A razão de eu ter lutado tanto é porque eu senti que era meu dever. Estou imensamente orgulhoso de minhas conquistas”, acrescentou.