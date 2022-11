Bono, do U2, lança biografia

Está saindo em todo o mundo, inclusive no Brasil, a biografia do cantor e compositor do U2, o irlandês de Dublin, Bono. Chama-se “Surrender: 40 músicas, uma história”, tem 640 páginas e está sendo lançado pela editora Intrínseca.

Bono tem 62 e nome de batismo é Paul David Hewson. Com o U2, há quatro décadas vem lotando estádios pelo mundo. A banda vendeu 170 milhões de discos, ganhou 22 Grammys e uma série de outros prêmios, incluindo a Medalha de Honra Pablo Neruda. Ele mora com a esposa, Ali, e os quatro filhos em Dublin, Irlanda. Surrender é seu primeiro livro.

O artista conduz o leitor à sua infância em Dublin, e fala da morte repentina da mãe, quando ele tinha 14 anos. O autor também detalha a jornada improvável do U2 até se tornar uma das mais influentes bandas de rock do mundo, além dos seus 20 anos de ativismo dedicado à luta contra a AIDS e a pobreza extrema. O subtítulo 40 músicas, uma história faz referência aos quarenta capítulos do livro, cada um com o nome de uma música do U2.

Com uma profunda autorreflexão e senso de humor, ele analisa sua vida até o momento, assim como a fé, família e amigos que o sustentaram, desafiaram e moldaram. Entre os temas recorrentes, o desperdício do potencial humano e a fé, descrita por Bono como um sinal extraído do barulho, uma “voz mansa e delicada” que ele ouve mais alto em seu casamento, em sua música e nas causas sociais que defende.