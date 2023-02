Bondes de Santa Teresa batem recorde de usuários em 2022

Tradicional transporte ultrapassou 400 mil passageiros no ano passado



Um dos transportes mais tradicionais e charmosos do Rio, o bonde de Santa Teresa voltou a registrar recordes. Em 2022, 410.208 passageiros utilizaram o tradicional meio de transporte, frente aos 406.632 registrados em 2019, último ano sem a pandemia.

O bonde, que completa 127 anos de operação neste ano, havia transportado, durante a pandemia, menos da metade da marca atingida: 162.313 e 135.536, em 2021 e 2022, respectivamente.

Em janeiro deste ano, outra marca foi ultrapassada: mais de 46 mil pessoas foram transportadas no mês, número cerca de 30% maior do que no mesmo período do ano anterior. A marca também é recorde para o mês de janeiro nos últimos oito anos, embora julho e agosto sejam os meses de maior movimentação, por conta das férias escolares



Fotos Luis Alvarenga



Horário estendido

O horário de funcionamento do Bonde de Santa Teresa foi estendido, passando a atender os usuários das 8h às 17h, de segunda a sexta. Aos fins de semana, a oferta também foi ampliada: das 9h às 16h.

A tarifa custa R$ 20, incluindo ida e volta, e também dá direito ao reembarque em ambos os sentidos no mesmo dia (um na ida e um na volta).



Para moradores previamente cadastrados, o deslocamento é gratuito, assim como para estudantes da rede pública uniformizados e com o cartão escolar, pessoas acima de 65 anos e portadores do Vale Social.



Quantitativo de passageiros nos últimos anos:

2022 – 410.208

2021 – 162.313

2020 – 135.536

2019 – 406.632



HISTÓRIA

A concessão das linhas de carris entre a cidade e os morros de Santa Teresa e Paula Mattos, foi obtida em 1872 por empresários que fundaram a Companhia Ferro-Carril de Santa Teresa. A concessão abrangia a exploração de uma linha entre a atual Praça XV de Novembro e o Largo da Lapa até à avenida Gomes Freire, esquina com a rua do Riachuelo. Até essa época, o acesso a Santa Teresa era feito principalmente de duas maneiras: pela rua Monte Alegre, rota usual das diligências, e pelo Plano Inclinado a partir de 1877, cujo embarque ficava na rua do Riachuelo junto à Ladeira do Castro, levando os passageiros até próximo ao Largo do Guimarães. De lá embarcava-se em bondes de tração animal para ir a Paula Matos ou em direção ao Largo do França e Silvestre.



A partir de 1885 essa companhia passou a funcionar com o nome de Companhia do Plano Inclinado de Santa Teresa, tendo abandonado a proposta do centro da cidade, e expandindo as linhas dos morros. Em 1891, foi formada a Companhia Ferro-Carril Carioca, que obteve a concessão da Companhia do Plano Inclinado de Santa Teresa.



A inauguração do novo sistema ocorreu em 1 de setembro de 1896, já com os bondes elétricos, que se estendia até ao Largo dos Guimarães pela rua Almirante Alexandrino. Sendo a segunda companhia a adotar a nova tecnologia, a Companhia Ferro-Carril Carioca, foi até certo ponto uma surpresa, pois tinha linhas exclusivamente no bairro de Santa Teresa, e era bem menor que outras, como a Companhia Ferro-Carril de São Cristóvão ou Companhia Ferro-Carril da Vila Isabel.



A estação terminal foi instalada no Largo da Carioca, inicialmente entre o prédio da Imprensa Nacional e o chafariz da Carioca, que se localizava próximo à atual saída Santo Antônio do metrô. Os bondes seguiam subindo uma ladeira pelo Morro de Santo Antônio para alcançar os arcos, cuja travessia “arrepiou os pelos da nuca dos primeiros passageiros”. A partir do Largo dos Guimarães na outra ponta da linha, a tração animal foi sendo substituída pela eletrificação em duas direções: uma para Paula Matos até o Largo das Neves, e outra seguiu por toda a extensão da rua Almirante Alexandrino, em direção ao Largo do França, Dois Irmãos e Silvestre, onde se encontra com o Trem do Corcovado.







A partir de 1968 apenas os bondes de Santa Teresa permaneceram em operação na cidade.

Em 1975, de um total de 28 veículos, só se encontravam em efetivo funcionamento 18, com uma taxa de ocupação de 69%, uma das mais altas de sua história. O sistema transportava entre 25 e 30 mil passageiros por mês.



Em 2001, a responsabilidade do Sistema de Bondes de Santa Teresa, foi transferida da CTC para a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL), empresa estatal fluminense responsável pelo transporte de passageiros. O governo do Estado recuperou o ramal da rua Paula Matos, depois o de Dois Irmãos e o do Silvestre, que estava paralisado desde 1966, em conseqüência de quedas de barreiras provocadas por fortes chuvas naquele ano.



No ano de 2005, os bondes deixaram de circular por diversos meses, devido a uma greve dos seus técnicos e condutores.



Em 2011, um turista francês morreu ao cair dos Arcos da Lapa. Ele seguia em pé no estribo quando se desequilibrou ao tentar bater uma foto e ficou preso na mureta, caindo então em um vão existente entre o carro e as grades da mureta.



Em 27 de agosto do mesmo ano ocorreu outro acidente quando o bonde descarrilou e se chocou fortemente com um poste, matando 6 pessoas, incluindo o condutor Nelson Corrêa da Silva e deixando mais de 50 passageiros feridos. A tragédia paralisou totalmente o principal meio de transporte da região.

Em julho de 2013, quase dois anos após o acidente com o bondinho, teve início a obra de substituição de toda a malha de trilhos e rede aérea realizada pelo consórcio Elmo-Azvi, vencedor da licitação. Em Abril de 2015, começam testes para o funcionamento dos novos bondes visando sua reinauguração parcial. No dia 27 de julho de 2015, após 4 anos parado, o sistema voltou a operar com passageiros, inicialmente entre o Largo da Carioca e o Largo do Curvelo.Desde então o sistema vem sendo expandido progressivamente, tendo chegado ao Largo do França em 22 de outubro de 2018 e ao Dois Irmãos em 21 de janeiro de 2019. O ramal da rua Francisco Muratori também foi restaurado, em via singela, possuindo operação eventual – uma única partida, indo e vindo a partir da estação Carioca, diariamente às 8:30 caso haja interessados.