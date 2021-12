Bonde do batom é preso na Região Oceânica

Policiais do Segurança Presente e do 12º BPM (Niterói) prenderam na manhã desta quarta-feira (22) quatro mulheres e um homem na Avenida Ewerton da Costa Xavier. Eles são acusados de efetuarem diversos roubos em lojas da região. Com eles, os agentes apreenderam produtos como chocolates, dinheiro e outros produtos.

De acordo com os policiais, após receberem informação sobre furto ocorrido nas lojas Americanas localizada na AV. Ewerton da Costa Xavier, com a poio da equipe do Segurança Presente da Região Oceânica, eles efetuaram um cerco na altura de Várzea das Moças e realizaram uma abordagem a um veículo suspeito. A bordo do veículo estavam quatro mulheres e um homem e com eles foram encontrados os materiais furtados da Loja Americanas e de outros delitos cometidos pelo. Eles foram conduzidos a 76ªDP onde o caso foi registrado.