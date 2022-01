Bombeiros usam drone para buscar jovem desaparecido em Itaipuaçu

O Corpo de Bombeiros realiza, nesta segunda-feira (24), mais um dia de buscas ao jovem de 17 anos desaparecido após se afogar na Praia do Recanto, distrito de Itaipuaçu, em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A corporação conta com apoio de drones, que são veículos aéreos não tripulados, para fazer uma varredura na área.

Segundo informações dos bombeiros, equipes do 4º GMAR (Itaipu) estão atuando na região. O incidente aconteceu na última sexta-feira (21). Além dos drones, agentes contam com equipes de jet-ski, botes e mergulhadores. Até o fechamento desta reportagem, o rapaz, que não teve a identidade revelada, não havia sido localizado.

Tema de reportagem

Na edição do último final de semana, a Praia do Recanto foi tema de reportagem em A TRIBUNA. O local, que tem se tornado opção de lazer, tem como uma das características o mar extremamente revolto. O perigo já é conhecido de moradores da região, mas muitas vezes não é percebido por turistas e visitantes vindos de outros municípios. No último dia 15, duas crianças e a mãe delas se afogaram no local.

“Eu estava aqui embaixo com minha mãe quando ouvi os gritos de socorro. Acionei os bombeiros, que vieram de quadriciclo, entraram na água com o jet-ski e retiraram as crianças da água. A mãe das crianças fui eu e o rapaz que puxamos da água. Meu emocional ficou muito abalado. Até o quadriciclo que estava na areia o mar quase levou. Já é a segunda pessoa que tiro do mar, ano passado morreu uma austríaca que estava numa casa alugada aqui”, contou Carlos Augusto, de 50 anos, que testemunhou o incidente.