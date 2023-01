Bombeiros retiram árvore que caiu na RJ 106

Com a forte chuva dessa manhã, uma árvore caiu na pista fechando a RJ 106, sentido Niterói no trecho entre Tribobó e Maria Paula. A queda interditou o trânsito deixando tudo parado no local.



O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe está trabalhando desde às 8 da manhã no local, fazendo o corte de árvore e que os trabalhos devem durar toda a manhã. Reforçam ainda que não houve maiores transtornos e que a pista pode ser liberada até as 11 horas.

A TRIBUNA tenta contato com o DER, Departamento de Estradas de Rodagem que até o momento nada informou sobre o assunto.