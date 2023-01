Bombeiros liberam a Sapucaí para este fim de semana

Depois de nova vistoria feita na tarde de hoje (28) o Corpo de Bombeiros deram OK e os ensaios técnicos deste fim de semana no Sambódromo vão acontecer.

Sexta-feira (27), o Corpo de Bombeiros constatou defeitos nos volantes de acionamento dos hidrantes de três setores. Além disso, os militares não localizaram conectores e mangueiras em nenhum dos setores.

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros afirma que para a liberação do Sambódromo para aos desfiles do Carnaval 2023 ainda falta a publicação da prorrogação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e nova inspeção dos Bombeiros, especificamente voltada para o evento.

Quatro escolas da Série Ouro passam pela Passarela do Samba neste sábado: União de Jacarepaguá, Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos de Padre Miguel e Unidos Porto da Pedra.

Neste domingo (29), é vez de outras duas agremiações do Grupo Especial: Mocidade Independente de Padre Miguel e Estação Primeira de Mangueira.