Bombeiros encontram os 10 corpos do acidente em Capitólio

As buscas no Lago de Furnas, em Capitólio, onde aconteceu o deslizamento de pedra ontem (8), foram encerradas depois que os 10 corpos das vítimas fatais foram encontrados. O corpo de bombeiros informou que os 10 ocupantes da lancha Jesus, a mais atingida pela rocha que se soltou do cânion, morreram.

A embarcação foi a única atingida diretamente pela rocha, outras três foram afetadas pela onda causada pela queda da pedra.

“Todas as outras pessoas que estavam nas outras lanchas já foram resgatadas, as listas já foram cruzadas”, informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara.

A polícia afirmou que todas as pessoas que estavam na lancha eram conhecidas entre si e estavam hospedadas na mesma pousada na cidade de São José da Barra, no Sul de Minas.

Vítimas fatais: