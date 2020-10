Bombeiros combatem incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso

Pacientes do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, estão sendo retirados da unidade, devido a um incêndio que teve início na manhã de hoje, por volta das 09h30m. De acordo com informações, o foco teria começado no Centro de Imagens, e logo ameaçou a se alastrar pelo prédio.

Dezenas de pacientes tiveram de ser retirados do edifício, situado às margens da Avenida Brasil, com ajuda de voluntários e funcionários. O clima está tenso no local, com o Corpo de Bombeiros combatendo as chamas. Há muita fumaça no local e os pacientes tiveram de ser transferidos para outras unidades da região.

A direção do Hospital Federal de Bonsucesso informou que a brigada de incêndio da unidade removeu ao menos 162 pacientes do prédio 1 para o prédio 2 até a chegada do Corpo de Bombeiros.