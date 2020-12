Bombeiros combatem incêndio na Serra da Tiririca, em Itacoatiara

O Corpo de Bombeiros estão combatendo um incêndio na Serra da Tiririca, em Itacoatiara, desde a manhã de hoje, após receberem chamado por pouco antes das 07 horas. Por volta das 11 horas guarnições ainda combatiam as chamas.

O incêndio ocorreu na vegetação, na parte alta da serra, em área de difícil acesso. Bombeiros do Quartel de Itaipu, com apoio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), que usa um helicóptero atuam na região. O Corpo de Bombeiros não confirmou a versão de que o incêndio teria sido iniciado por causa da queda de um balão.