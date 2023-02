Bombeiros buscam por desaparecidos em naufrágio

O Corpo de Bombeiros ainda busca duas pessoas desaparecidas no naufrágio da traineira Caiçara, no último domingo (5), na Baía de Guanabara. Dos 14 ocupantes, seis sobreviveram e outros seis tiveram morte confirmada e já foram identificadas. Polícia Civil e Capitania dos Portos investigam as causas do acidente.

Ainda estão desaparecidos Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos. Na última segunda-feira (6), foram localizados um homem, próximo ao vão central da Ponte Rio-Niterói, e uma mulher e uma criança dentro da embarcação. Na noite de domingo, três vítimas foram encontradas em óbito dentro da embarcação: uma mulher e dois homens.

“O Corpo de Bombeiros segue ininterruptamente as buscas por duas vítimas desaparecidas após um acidente náutico na Baía de Guanabara, na tarde de domingo. Nesta terça-feira, a Operação conta com aeronaves, drones, embarcações e equipes terrestres que monitoram o ponto inicial do naufrágio, a orla e os costões. Até o momento, seis pessoas foram resgatadas com vida. Seis óbitos foram confirmados. As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil”, disse o Corpo de Bombeiros, em nota.

Fabio e Isabel continuam desaparecidos

A Superintendência-Geral de Polícia Técnico-Científica (SGPTC) informou que os seis corpos foram encaminhados para identificação ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

Por meio de exame de papiloscopia, os peritos identificaram os corpos de Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos; Everson Costa de Assunção, 45 anos; Evandro José de Sena, 55 anos; Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos; Eduardo Borges da Silva Correa, 14 anos; e de Caio Gomes da Silva, de 3 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado, na tarde de domingo, para o naufrágio na Baía de Guanabara, próximo à Ilha de Paquetá. Seis pessoas foram resgatadas com vida por terceiros, receberam os primeiros-socorros do CBMERJ e foram encaminhadas para o CER da Ilha do Governador: duas mulheres, dois homens e duas crianças do sexo masculino.

Os Bombeiros informaram que, desde o dia do naufrágio, mais de 50 militares da corporação seguem empenhados nas buscas por duas pessoas que estão desaparecidas. Os guarda-vidas e mergulhadores atuam com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes, drones e aeronaves.

O caso está sendo investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador). Uma equipe da delegacia foi até a Capitania dos Portos, hoje, verificar a condição da embarcação. As vítimas sobreviventes serão ouvidas nesta semana e os agentes realizarão demais diligências para apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência do condutor do barco.

Procurada e perguntada sobre a investigação, a Capitania dos Portos não havia respondido, até o fechamento deste texto.