Bombeiros acionados para grande incêndio na Região Oceânica

Um incêndio, com causa ainda não identificada, ocorreu no final da manhã deste domingo na Praça do Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói.

Labaredas de quase 8 metros de altura foram registradas. O fogo atingiu um tradicional trailer de venda de lanches na praça, além de ter afetado a fiação de fornecimento de energia elétrica do bairro. Em um vídeo postado nas redes sociais as pessoas chamam atenção para as chamas e trânsito no entorno da praça também está complicado.

O Corpo de Bombeiros se dirigiu para o local para conter as chamas, que já foram controladas. Ainda não há informações de feridos ou vítimas.