Bombeiro é encontrado morto dentro de casa em Maricá

O corpo do sargento Rodrigo Santos Bezerra, de 44 anos, integrante do Corpo de Bombeiros foi encontro em uma residência nesta terça-feira (22) no bairro do Parque Nanci, em Maricá. De acordo com a Polícia Militar, o bombeiro foi encontrado caído dentro de sua casa. Bombeiros do Destacamento de Maricá chegaram a ser deslocados para prestar socorro, mas ele já estava sem vida quando a corporação chegou.

Rodrigo era 2º Sargento da corporação e trabalhava no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, na Praça da República, localizado no Centro do Rio. De acordo com relatos, ele sofreu um infarto do miocárdio. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e o médico constatou o óbito.

De acordo com o portal “lei Seca Maricá”, o bombeiro chegou a ir até o Hospital Conde Modesto Leal nesta segunda (21) após passar mal, mas foi liberado em seguida após consulta.

Agentes do Posto Regional de Polícia Tecnico-Científica (PRPTC) estão sendo aguardados para a realização da perícia. Após os procedimentos, o corpo do militar deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, na Zona Norte de Niterói.