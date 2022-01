Bombeiro alega ter sido feito refém por bandidos em SG

Um sargento do Corpo de Bombeiros alega ter sido feiro refém por criminosos, na madrugada desta sexta-feira (14), em sua casa, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. Segundo a Polícia Militar, os bandidos fingiam estarem armados usando uma réplica de fuzil. Ninguém foi preso.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe foi acionada à Rua Zulmira com a informação de que o sargento estaria sendo feito refém no interior da residência. Chegando ao local, os PMs encontraram a vítima que disse aos agentes que os bandidos já tinham fugido do local.

Ainda não foi esclarecido se o caso se tratou de um assalto ou teve outra motivação. A Polícia Civil irá investigar. De acordo com os PMs, foi possível descobrir que, na fuga, os suspeitos deixaram cair uma réplica de fuzil e uma bateria de rádio comunicador.

Todo o material foi apreendido e levado à 73ª DP (Neves), que vai investigar a ocorrência. Não foi informado se os bandidos levaram algo. Não houve registro de presos ou feridos durante a ação.