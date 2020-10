Bomba de combustíveis explode e deixa dois feridos

A explosão de uma bomba de combustíveis, no Posto Ipiranga, situado em Búzios, deixou saldo de duas pessoas feridas, na noite de terça-feira (27). O acidente aconteceu na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro da Rasa, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

A polícia abriu inquérito para apurar se ocorreu negligência de um frentista ou do motorista de um veículo que saiu antes da mangueira de GNV ser retirada. O motorista e testemunhas foram levados para a delegacia da região para prestarem esclarecimentos.

De acordo com informações, uma das vítimas sofreu queimaduras de primeiro grau nos braços e a outra teve 40% do corpo queimados, e deram entrada no Hospital Municipal Rodolfo Perissé, sendo que a segunda foi internada com quadro de saúde estável. o de saúde é estável. O posto de combustíveis foi interditado pela Defesa Civil.

Agentes da Guarda Municipal conseguira, segundo informações, dominar o condutor do veículo, que teria sido o causador do acidente. A polícia apura se o condutor teria tentado arrancar com o carro, ainda com a mangueira presa ao veículo.