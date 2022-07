Bomba caseira explode e causa susto em comício de Lula, no Centro do Rio

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva realizou um comício na noite desta quinta-feira (07), mas que teve o início tumultuado. Por volta das 18h50, uma bomba caseira com fezes foi lançada no meio da multidão que foi acompanhar o ato, que ocorreu na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro.

A explosão ocorreu no lado esquerdo do palco, antes do pré-candidato pelo PT subir. Contudo, foi o suficiente para causar um grande susto e correria entre os seus apoiadores. Além disso, o mal cheiro se espalhou pelo local. Não há informação sobre vítimas.

Evento lotou a Cinelândia – Divulgação / PT

A assessoria de Lula disse, em nota, que se tratava de “dois artifícios de fogos (…) jogados de fora para dentro da área do ato”.

Segundo a Polícia Militar, um suspeito foi detido por policiais do 58º BPM, e encaminhado para a 5ª DP. A identidade não foi revelada. No local onde o artefato caiu logo foi isolado e o material, feito de garrafa PET recolhido e coletado por bombeiros.

O evento contou com um forte esquema de segurança instalado na praça, que impedia a entrada de garrafas e submetia revista e detector de metais a todas as pessoas. Além disso, a área contava com isolamento feito por placas de metal. No entanto, não foi o suficiente para impedir o ataque. A bomba foi lançada da Rua Evaristo da Veiga, entre a Biblioteca Nacional e o Theatro Municipal.

A proximidade da Câmara ao palco também permitia que centenas de pessoas que não passaram pela segurança do evento ficassem perto do palco. Do lado esquerdo do palco, a Biblioteca Nacional fechou suas escadarias.