Bolsonaro visita cidades no Rio de Janeiro

O Presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na manhã de ontem (31) em Itaboraí. Ao lado do prefeito Marcelo Delaroli, do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro estiveram no Polo Gaslub para o início dos testes operacionais da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN).

Participaram também do evento os ministros de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; de Minas e Energia, Bento Albuquerque; o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna; os senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho; o deputado federal Altineu Côrtes; o diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna; e outras autoridades estaduais e municipais.

“Temos orgulho dos trabalhadores da Petrobras e toda a expertise que conquistaram. Por mais que poucos falem, os números falam das escolhas que foram feitas no passado. Se enterrou 15 bilhões que investiram aqui (no antigo Comperj) e a cidade sofreu com isso. Parabéns pelo trabalho que todos estão fazendo nesse governo e temos que fazer mais. Nós temos que buscar autossuficiência em tudo aquilo que for necessário, e a energia é o mais importante. A Petrobras é uma empresa que pode buscar isso”, discursou o presidente Jair Bolsonaro.



“Itaboraí sofreu muito. Pessoas migraram de todos os lugares do país e até do mundo para nossa região. Investiram e o que aconteceu foi que todos quebraram. Os governantes anteriores também não investiram nada em infraestrutura e a gente está aqui se enchendo de esperança hoje. Uma gestão competente, principalmente, do nosso presidente da república e, quis Deus, que tivéssemos um governador alinhado e comprometido com nossa região. Esperamos dias melhores e confiamos nesse time. Hoje estamos escrevendo uma nova história para Itaboraí e região. Contem conosco!”, falou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.



O projeto terá capacidade para escoar e processar 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural provenientes do polo pré-sal da Bacia de Santos, o que pode atrair grandes indústrias para Itaboraí. Além de receber investimentos que podem gerar milhares de empregos diretos e indiretos.



“Eu tenho certeza que o grande feito aqui é a esperança. Esta população viu a sua cidade ser degradada por maus gestores. Por isso nós temos a obrigação de agradecer esse novo tempo da Petrobras e do Rio de Janeiro. Nosso compromisso é recuperar toda essa área em volta com infraestrutura e segurança pública. Estamos fazendo história para o Rio de Janeiro, Itaboraí e região”, disse o governador Cláudio Castro.





Bolsonaro visita cidades do norte do estado

Em São João da Barra, ele participou ao lado do prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho da cerimônia do lançamento da pedra fundamental da GNA II, no Complexo Portuário do Açu, um importante projeto que contribuirá para a segurança energética do país. Wladimir está acompanhado da primeira-dama Tassiana Oliveira e do vice-prefeito Frederico Paes.

Também participa da cerimônia o governador do Rio, Claudio Castro, a deputada federal Clarissa Garotinho, os ministros da Cidadania, João Roma, da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, e demais autoridades políticas da região.

“É uma honra participar de um momento como este, mas preciso fazer um registro histórico. Este porto foi concebido em 1999, quando meu pai era governador. Depois a minha mãe, quando governadora, lançou a pedra fundamental, e naquela época não teve ajuda do Governo Federal. Dois ex-governadores, junto com o empresário Eike Batista, que deram o ponta pé inicial para que hoje esta realidade está sendo a maior oportunidade de empregos e renda na região”, disse Wladimir, que agradeceu ao governador, Claudio Castro, pelas parcerias que estão sendo idealizadas entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado.

No dia 30 de setembro de 2021, já tinha ocorrido a inauguração da primeira unidade GNA. Juntas, as unidades GNA I e GNA II formarão o maior parque de geração de gás natural da América Latina. As duas são programadas para funcionar em ciclo combinado, ou seja, com o acoplamento termodinâmico de um ciclo a gás com um ciclo a vapor.

Estudante é detido por jogar ovo em Bolsonaro em Campos-RJ

O presidente Jair Bolsonaro foi recebido por um grupo de apoiadores, além dos políticos locais. O chefe do executivo foi convidado pela família Garotinho para, através da deputada federal, Clarissa Garotinho, e foi surpreendido por um ovo arremessado por um estudante da UFF.

De acordo com o site Campos 24 horas, o estudante de 21 anos estava sozinho e foi detido. Ele disse que faz parte do movimento chamado ‘Frente Nacionalista’, e que não gosta de Bolsonaro, nem de Lula.

“Eu entendo que eu errei, mas podem puxar meus dados e até se quiser me algemar, pode algemar. Nós temos um grupo no Facebook e somos contra Lula e Bolsonaro”, disse o estudante.

Após à chegada no Bartolomeu Lisandro, o Presidente seguiu para o Complexo Portuário do Açu, onde anunciou investimentos para região.

Veja o vídeo no momento que o jovem é detido: