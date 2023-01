Bolsonaro vai antecipar sua volta ao Brasil

Foto: o ex-presidente em hospital de Orlando, EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse a CNN que vai antecipar a sua volta ao Brasil. “Eu vim [aos Estados Unidos] para ficar até o final do mês [janeiro], mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam”.

No entanto, a jornalista Thais Oyama – autora do livro “Tormenta: O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos” – apurou para o UOL que o ex-presidente foi convencido e voltar por seus filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro de que, diante da invasão à Praça dos Três Poderes por bolsonaristas radicais, os riscos que ele corre ao permanecer no exterior passaram a ser maiores do que os que pode enfrentar voltando ao Brasil.

Flávio e Eduardo temem que o pai seja extraditado ou expulso dos Estados Unidos. Pelo menos cinco deputados do partido democrata americano se manifestaram nas redes sociais nos últimos dias defendendo a extradição do ex-presidente, medida que só pode ser discutida a partir de um pedido do governo ou da Justiça brasileira.

A CNN, Bolsonaro disse que “vim passar um tempo fora com a família. Mas não tive dias calmos. Primeiro, houve esse lamentável episódio domingo no Brasil e depois essa minha internação no hospital. Eu vim [aos Estados Unidos] para ficar até o final do mês [janeiro], mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam”.

O ex-presidente foi internado com “dores abdominais”. Ele sentiu um desconforto na noite de domingo e foi hospitalizado nesta segunda-feira (9).

Pesquisa Quaest publicada hoje na Folha mostra que a popularidade Bolsonaro nas redes desceu ao seu pior nível em quatro anos depois da invasão à Praça dos Três Poderes. Num índice que vai de zero a 100, o ex-capitão atingiu a marca de 21 pontos — antes da ação dos vândalos, estava na casa dos 40 pontos.