Bolsonaro tem novo positivo para Covid-19

Novamente o presidente Jair Bolsonaro recebeu o diagnóstico positivo para a Covid- 19. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do Ministério das Comunicações, o resultado recorrente saiu de um teste realizado ontem. Planos para viagens ao nordeste precisaram ser cancelados da agenda presidencial. Este já é o terceiro teste positivo de Bolsonaro, sendo o primeiro divulgado no dia 7 de julho e o segundo no dia 14 deste mês.

“O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República”, informou através de nota a Secom.

Os estados que seriam visitados por Bolsonaro seriam Piauí (Parque Nacional da Serra da Capivara) com possibilidade de uma passagem pela Bahia (entrega de adutora do Ministério do Desenvolvimento Regional em Campo Alegre de Lourdes). Desde o seu primeiro diagnóstico de Covid- 19, o presidente segue em isolamento no Palácio da Alvorada.

Na última segunda-feira os ministros da cidadania Onyx Lorenzoni e da Educação Milton Ribeiro também informaram sobre seus diagnósticos positivos para Covid- 19. Até agora já são quatro ministros infectados pelos vírus, fazendo parte da lista também o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e o ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque.