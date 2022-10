O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) superou a votação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na cidade de São Gonçalo. O município é o segundo maior colégio eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.

Com 99,21% das urnas apuradas, Lula não consegue mais alcançar Bolsonaro. O candidato do PL tem, até o momento, 55,43% dos votos válidos contra 44,57% do postulante do PT à Presidência da República.