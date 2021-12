Bolsonaro sobre férias: ‘Espero não ter que retornar antes’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que “espera não ter que retornar antes” das férias em Santa Catarina. A declaração foi feita durante passeio na praia com apoiadores.

O capitão é alvo de intensas críticas de usuários do Twitter por viajar para Santa Catarina, andar de jet ski e pescar, enquanto moradores da Bahia sofrem com as enchentes que têm destruído casas e deixado milhares de desabrigados no estado.

A hashtag #BolsonaroVagabundo é o assunto mais comentado da rede social durante todo o dia.

Depois de fazer a declaração, Bolsonaro andou de moto aquática com sua filha mais nova. Ontem, ele saiu para pescar.