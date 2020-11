Bolsonaro sobre Covid-19: “Tem que deixar de ser um país de maricas”

Ao discursar em um evento sobre a retomada do Turismo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (10) que, para enfrentar a pandemia da Covid-19, é preciso ter “peito aberto” e que o Brasil tem de deixar de ser “um país de maricas”, referindo-se pejorativamente a homossexuais sobre o receio com a doença, que já matou mais de 162 mil e infectou 5,67 milhões de pessoas.

“Tudo agora é pandemia. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer um dia… Não adianta fugir disso, da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô”, afirmou Bolsonaro, na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, para acrescentar em seguida: “Olha que prato cheio para a imprensa, prato cheio para a urubuzada que está ali atrás”.

Mais uma vez, Bolsonaro afirmou que a pandemia provocada pelo novo coronavírus foi superdimensionada. Ele ainda criticou aqueles que “começaram a amedrontar o povo com a possibilidade de uma segunda onda da doença”.

Bolsonaro também se referiu indiretamente a declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que levantou a hipótese de levantar barreiras comerciais contra o Brasil para interromper o que classificou de destruição da floresta.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que somente a diplomacia pode ser insuficiente para contornar o embate em relação à proteção da Amazônia, após se referir indiretamente a declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre levantar barreiras comerciais contra o Brasil para interromper o que o norte-americano chamou de destruição da floresta.

“Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, não é, Ernesto? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão, não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Ninguém tem o que nós temos”, emendou ele, em evento no Palácio do Planalto sobre a retomada do turismo.