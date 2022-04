Bolsonaro quer liberar Rio-Santos ainda hoje; PRF diverge

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pretende liberar, ainda neste domingo (3), o trecho Rio-Santos da Rodovia BR-101, na altura de Angra dos Reis, blqueado por conta do desmoronamento de barreiras. A via precisa estar liberada para ser posto em prática o plano de emergência da cidade, em caso de acidentes em suas usinas nucleares.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) está na cidade. No começo da tarde, ele e o prefeito Fernando Jordão (MDB) conversaram, via chamada de vídeo, com Bolsonaro. Durante a conversa, divulgada por Jordão em seu Facebook, presidente afirmou que está em diálogo com a concessionária CCR para dar celeridade à desobstrução da pista.

“Entrei em contato hoje de manhã, junto ao Governador Cláudio Castro, com o presidente Bolsonaro para solicitar o apoio necessário dos governos estadual e federal na reconstrução das áreas afetadas pelas chuvas, assim como o apoio da CCR na desobstrução da Rio-Santos, uma vez que o trabalho está sendo todo feito pela Prefeitura de Angra”, afirmou Jordão.

Jordão chegou a pedir ao Ministério da Infraestrutura que as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 fossem desligadas por conta da obstrução da principal saída do Município. Segundo o prefeito, o bloqueio da Rio-Santos deixou a cidade “ilhada”. Cabe ressaltar que, até o momento, não há relatos sobre riscos de acidentes nas usinas e elas permanecem funcionando normalmente.

“Pedi ao ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, o desligamento das usinas nucleares de Angra. Com as estradas fechadas por causa das chuvas, estamos ilhados. Em caso de necessidade, não teremos como colocar em prática o plano de emergência enquanto as principais vias de acesso ao município estiverem interditadas”, disse o prefeito, na manhã deste domingo.

PRF diz que normalidade só será retomada ’em alguns dias’

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, na manhã deste domingo, mais uma barreira caiu na Rio-Santos. A corporação orenta ao morotista que não acesse a estrada entre as cidades de Mangaratiba/RJ e Ubatuba/SP por conta de instabilidades em vários trechos. A PRF diverge de Bolsonaro e afirma que o trecho só será normalizado “em alguns dias”.

Estado de emergência

Angra dos Reis está em situação de emergência em função do volume histórico de chuva registrado em 48 horas – 809mm em Araçatiba, na Ilha Grande, e 694mm no bairro da Monsuaba, no continente.

Na Monsuaba, pelo menos seis casas foram atingidas por um deslizamento de terra, na rua Professor Francisco Cezário Alvim, na madrugada de sábado, 2 de abril. A Defesa Civil foi acionada e cinco pessoas foram resgatadas com vida. Entre o sábado e às 9h de domingo (3/4), os agentes localizaram oito corpos – 4 crianças e 4 adultos. Outras três pessoas, de acordo com os relatos de parentes, estão desaparecidas. Os trabalhos de buscas continuam. Durante a madrugada de domingo, um novo deslizamento foi registrado pela Defesa Civil, na mesma rua da Monsuaba, sem mais vítimas.

Na Ilha Grande, as comunidades mais afetadas foram as de Araçatiba, Vermelha, Provetá, Abraão e Aventureiro. Em todas elas foram registrados deslizamentos de terra e de blocos de pedra. A Praia de Itaguaçu, ao lado da praia Vermelha, foi praticamente soterrada. De acordo com relatos de moradores da região, há quatro pessoas desaparecidas.

Todas as sirenes do sistema de alerta – 20 blocos de sirenes, distribuídas em 26 bairros que abrangem as áreas de risco – soaram para alertar moradores sobre a possibilidade de deslizamentos e alagamentos. No momento, há 181 pessoas nos pontos de apoio abertos pelo município. Estes moradores contam com o suporte dos profissionais das Assistência Social, Educação e Saúde.

No momento, em função de deslizamentos, a BR-101, a RJ-155 e a Estrada do Contorno estão obstruídas. A força-tarefa da Prefeitura continua nas ruas para prestar apoio à população e liberar as vias. Uma grande quantidade de maquinário está sendo utilizada nas ações, entre retroescavadeiras, caminhões e embarcações.

Imagens: Divulgação/PRF