Bolsonaro promove passeio de moto no Rio

O presidente da República Jair Bolsonaro, através de suas redes sociais, convocou seus apoiadores a participarem de um passeio de moto, a ser realizado neste domingo (23), que sairá do Parque Olímpico da Barra da Tijuca e irá até o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo.

A concentração do passeio será na Cidade da Música, também na Barra, a partir das 8h. O presidente deverá chegar de helicóptero ao Parque Olímpico, por volta das 10h, dando início ao passeio. Não foi divulgada a previsão de chegada ao Monumento, no Aterro do Flamengo, mas está confirmado que Jair Bolsonaro utilizará um carro de som para falar com seus apoiadores.

Concentração em Niterói

Já em Niterói, a concentração para o passeio de moto com o presidente será em frente à Câmara Municipal, às 6h30, e foi organizada pelo Deputado Federal, Carlos Jordy (PSL) e pelo Vereador Douglas Gomes (PTC). Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro de Niterói que irão participar do passeio irão se dirigir diretamente para o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com saída programada para as 8h.

A Prefeitura do Rio, por meio de sua assessoria de imprensa, comunica que, através da Polícia Militar e do Comando Militar do Leste, dará todo apoio necessário para que o passeio ocorra sem transtornos para o trânsito da cidade. Ao ser questionada se a Secretaria de Ordem Pública (Seop) irá monitorar a concentração de apoiadores do presidente no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, a fim de evitar aglomeração, a Prefeitura do Rio respondeu que nenhuma ação poderá ser adotada com base em presunção de fatos e que medidas serão adotadas, caso seja necessário.