Bolsonaro pode ser expulso por deputados dos EUA

Confinado na Flórida, nos EUA, desde o fim do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser expulso por deputados do Partido Democrata. É o que garante Joaquin Castro “Bolsonaro não deve ser dado refúgio na Flórida, onde ele está se escondendo da responsabilidade de seus crimes”, afirmou.

Uma outra deputada democrata engrossou o tom. “Quase dois anos depois dos ataques contra o Capitólio por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil”, disse a parlamentar Alexandria Ocasio-Cortez. “Os EUA devem parar de garantir refúgio na Flórida”, completou.

Já Jamie Raskin, deputado que investiga os atos de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio, afirmou que “as democracias do mundo precisam agir rapidamente para deixar claro que não haverá apoio” aos criminosos de direita. Chamando os golpistas de “fascistas”, ele destacou que os criminosos repetem a receita de Donald Trump e que precisam terminar na “prisão”.

O senador Bernie Sanders destacou que foram atos como o de hoje que levaram o Congresso americano a aprovar uma resolução na qual os EUA teriam de suspender qualquer cooperação com o Brasil caso um golpe ocorresse. “Estamos ao lado do governo democraticamente eleito e condenamos a violência autoritária”, disse.

O chanceler Mauro Vieira disse que recebeu apoio por parte de ministros de Portugal, Espanha, Uruguai e diversos outros governos, que fizeram questão de ligar para ele.

De acordo com ele, o Itamaraty pode ter um papel “auxiliar” caso haja uma investigação que necessite identificar suspeitos no exterior de fazer parte dos atos criminosos neste domingo (8). De acordo com o chanceler, o Itamaraty não poupará esforços, caso seja solicitado a pedir a extradição de pessoas denunciadas nos EUA por fazer parte de movimentos golpistas. Sua mensagem aos líderes estrangeiros foi de que a democracia está preservada.

Já Joe Biden, segundo assessoria, acompanha com preocupação e que o apoio à democracia no Brasil é “inabalável”. “A violência não tem lugar nenhum numa democracia. Condenamos fortemente os ataques às instituições dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília, que é um ataque também à democracia. Não existe justificativa para esses atos”, escreveu a embaixada americana em Brasília.