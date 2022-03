Bolsonaro passa mal e é internado no Hospital das Forças Armadas

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) passou mal no Palácio do Planalto na noite desta segunda-feira (28), e foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA).

Bolsonaro foi atendido de forma preliminar por médicos da equipe presidencial, mas foi levado na sequência para a unidade de saúde. Mais cedo, o presidente se sentiu mal depois do almoço, e foi para o HFA, no fim da tarde. A internação foi necessária para a realização de exames e a suspeita é de nova obstrução intestinal, informou o portal UOL inicialmente.

É a segunda a internação de Jair Bolsonaro neste ano, e se confirmar, a segunda pelo mesmo quadro. Em janeiro, o presidente passou dois dias internado em São Paulo. A obstrução intestinal ainda é consequência da facada sofrida em atentado durante a campanha eleitoral de 2018.

Desde o ocorrido, Jair Bolsonaro precisou passar por várias cirurgias para realizar o tratamento adequado. Hoje, o presidente era aguardado no ato de filiação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e da ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, ao Republicanos, mas não pode comparecer.