Bolsonaro não usa máscara em motociata e é multado em SP

Uma motociata que aconteceu neste sábado (12) na Zona Norte de São Paulo, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro que foi multado por equipes de Saúde e Segurança Pública por não usar máscara durante o evento. O valor da autuação é de R$ 552,71. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também foram autuados.

O governo de São Paulo enviou às autoridades um documento que “pontua a necessidade da manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias internacionais, como uso de máscara e distanciamento”.

O estado de São Paulo tornou obrigatório o uso de máscara em maio de 2020.

BALANÇO

O governo também divulgou o balanço de ações da Vigilância Sanitária Estadual na pandemia. Desde 1º de julho de 2020 até 31 de maio de 2021, foram feitas 312.444 inspeções e 7.340 autuações por diversas infrações às normas de prevenção da covid-19.As autuações com base no Código Sanitário a estabelecimentos por descumprimento das regras preveem multa de até R$ 290 mil. Pela falta do uso de máscara, a multa é de R$ 5.294,38 por estabelecimento, por infrator. Transeuntes em espaços coletivos também podem ser multados em R$ 552,71 pelo não uso da proteção facial.