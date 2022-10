Bolsonaro não foi convidado para o Círio de Nazaré

A Arquidiocese de Belém, no Estado do Pará, negou que o presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) tenha sido convidado para participar do Círio de Nazaré. O presidente participou da romaria em uma embarcação da Marinha do Brasil.

“Comunicamos não ter havido nenhum convite da parte da Arquidiocese de Belém, nem da Diretoria da Festa de Nazaré, a qualquer autoridade seja em nível municipal, estadual ou federal. Entretanto reconhecemos ser responsabilidade da Marinha do Brasil o acesso à referida embarcação”, diz o comunicado.

Em seguida, a nota, assinada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, sobe o tom contra eventual uso político das atividades do Círio. No entanto, ressalta que todo cidadão que queira participar das atividades tem liberdade para tal.

“Temos o dever de observar a plena liberdade de qualquer cidadão ou cidadã de participar dos eventos do Círio de Nazaré. Todavia, não desejamos e nem permitimos qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do Círio”, completou o comunicado.

Foto: Divulgação