Bolsonaro não cita Lula em discurso; Ciro Nogueira fala em transição

O presidente da República e candidato derrotado à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), falou hoje (1º) pela primeira vez após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em curto pronunciamento, ele desautorizou os bloqueios de estradas. Na sequência, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), explicou como deverá funcionar o processo de transição de governo.

“Quero começar agradecendo aos 58 milhões de brasileiros que votaram em mim. os atuais movimentos populares são fruto de indignação sobre como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população”, disse.

Em seguida, o presidente sinalizou a seus apoiadores e recordou que boa parte dos governadores e parlamentares eleitos neste ano são alinhados a ele, o que, em sua concepção, “mostra a força de seus valores”. Em nenhum momento, Bolsonaro parabenizou Lula, sequer citando o rival político.

“Nossa robusta representação do congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre joguei dentro das quatro linhas da constituição”, concluiu.

Ciro Nogueira fala de transição

O mais importante do discurso provavelmente partiu não do presidente, mas de Ciro Nogueira. O ministro afirmou ter recebido contato da presidente do PT, Gleisi Hoffman. Ele deixou a entender que a transição de governo deverá ser articulada entre ele e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

“O prsidente me autorizou, quando for provocado, com base na Lei, a iniciarmos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que, na quinta-feira, será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin”, disse.