Bolsonaro filia-se ao PL, em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro filiou-se, às 11 horas desta terça-feira (30) ao Partido Liberal (PL), em Brasília. Sem partido desde 2019, quando deixou o PSL, pelo qual foi eleito presidente da República, Bolsonaro já passou por oito partidos desde que iniciou sua vida política, em 1989. Tentou fundar uma legenda própria, o Aliança Brasil, mas fracassou por não conseguir um terço das assinaturas exigidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Estou me sentindo em casa”, disse Bolsonaro aos diversos deputados presentes, além de11 ministros e dos governadores de Roraima, Antonio Denarium (PP), e do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL); o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP); e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também compareceram.