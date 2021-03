Bolsonaro faz reforma e troca seis ministros

Após um dia de seguidos anúncios de ministros deixando o governo, Jair Bolsonaro aproveitou as saídas para realizar uma reforma maior em sua equipe ministerial e, na noite de hoje (29), anunciou seis trocas nos postos do primeiro escalão que, ao todo, conta com 22 ministérios. As mudanças foram confirmadas em uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social, do Ministério das Comunicações.

Com as alterações, o ex-chefe da Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto, vai assumir Ministério da Defesa deixado pelo general Fernando Azevedo e Silva. Em seu lugar na Casa Civil entra o ministro Luiz Eduardo Ramos, que estava no ministério da Secretaria de Governo.

A Advocacia-Geral da União ficará a cargo de André Mendonça, que já chefiou a AGU no início do governo e estava no Ministério da Justiça. Em seu lugar no Ministério da Justiça e Segurança Pública assume o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

No Ministério das Relações Exteriores entra o embaixador Carlos Alberto Franco França, diplomata de carreira que estava na assessoria especial da Presidência da República, em lugar do Ernesto Araújo, que pediu demissão. Na Secretaria de Governo da Presidência da República entra a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), nome do Centrão que pode auxiliar Bolsonaro e ter mais articulação com o parlamento.

A novidade nas trocas fica por conta da deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), que será o novo nome do Centrão no primeiro escalão do governo. A deputada que vai assumir a Secretaria de Governo da Presidência da República estava na presidência da Comissão do Orçamento da Câmara dos Deputados. Sua escolha atende ao grupo chamado de Centrão, pois é filiada ao Partido Liberal (PL), o mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira.