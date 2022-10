Jair Bolsonaro faz comício em São Gonçalo

O candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, realizou ato de campanha em São Gonçalo, na manhã de hoje (18). O presidente esteve, em um terreno na antiga Avenida Maricá, no bairro de Alcântara.



O local recebeu milhares de eleitores. Não foi divulgada uma estimativa de público. Também estiveram presentes o prefeito Capitão Nelson, o governador reeleito Cláudio Castro e os senadores Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro, todos do PL.



O evento começou pouco antes das 11h. O presidente chegou num comboio formado por Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O evento foi aberto por discursos do deputado estadual eleito Douglas Ruas (PL) e de Flávio Bolsonaro.

Em seu discurso, antes da fala de Bolsonaro, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson ofendeu as cidades de Niterói e Maricá. O mandatário afirmou que os municípios são “filhos da p…” ao mencionar a disputa pelos recursos dos royalties do petróleo.



“Eles são um bando de filhos da p… que querem prejudicar São Gonçalo”, disse.

Em sua fala, Bolsonaro fez ataques ao adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que a economia brasileira vive bom momento. O presidente também citou o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), que fica em Itaboraí, cidade vizinha a São Gonçalo.



“Dia 30 é o dia de escolher se queremos voltar à roubalheira do PT ou não. Nós respeitamos a família. O péssimo exemplo deles se fez presente na sua gestão de 14 anos. Gestão é para nós. Quando se fala em Itaboraí, segundo o TCU, foi desviado dinheiro. Não queremos isso para nosso Brasil. A economia do Brasil vai muito bem”, disse.