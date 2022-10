Bolsonaro e Lula já votaram

Vestido com uma camisa da seleção brasileira de futebol, a presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL) chegou às 8h50m à Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vestido com uma camisa do Brasil, logo ao entrar a sala de votação puxou o papel com a cola dos números e demorou cerca de dois 2 minutos na cabine.

Um forte esquema de segurança foi montado. Jair agora volta para Brasília onde acompanhará a apuração no Palácio da Alvorada.

“A expectativa é de vitória hoje, tendo em vista o que nós fizemos em um momento difícil da nação. Bem como nesses 45 dias. Nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Ontem em Joinville, algo nunca visto no Brasil, tanta gente na rua. Eleições limpas, sem problema nenhum”, concluiu Jair ao deixar a zona eleitoral.

Já em São Bernardo do Campo seu concorrente, o ex-presidente Luís Ignácio Lula da Silva, chegou às 8h13 na escola estadual João Firmino. Após votar, o candidato beijou o seu comprovante e disse que “essa é a eleição mais importante. Estou muito feliz”.

Lula estava acompanhado de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), do ex-prefeito de SP e candidato ao governo do estado, Fernando Haddad (PT), e de Márcio França (PSB), candidato ao senado.