Bolsonaro é internado com crise de soluço

O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) precisou ser encaminhado ao Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília/DF, na madrugada desta quarta-feira (14), para tratar de uma crise de soluços, que, segundo o próprio, já dura aproximadamente dez dias. Bolsonaro também teria se queixado de dores abdominais.

O Palácio do Planalto, em comunicado enviado á imprensa, confirma que o presidente deu entrada no hospital, mas pontua que Bolsonaro ficará em observação, por até dois dias, não necessariamente na unidade de saúde. Ou seja, ele pode receber alta ainda nesta quarta. Ainda segundo a nota, Bolsonaro está “animado” e “bem”.

“Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem”, diz a nota. Com isso, foi cancelada uma reunião, marcada para as 11h, que teria presença, além de Bolsonaro, presidentes dos poderes Judiciário e Legislativo.

O que é o soluço?

O soluço, que atinge milhões de pessoas, diariamente, é uma contração espasmódica súbita do diafragma que alarma a laringe, fazendo ela se fechar abruptamente e emitir o som. Não existe uma causa definida, mas o problema tende a cessar após alguns minutos ou, em casos mais extremos, horas.

Contudo, há quem tenha sofrido desse mal durante mais de meio século. O fazendeiro Chatles Osborne, que morou em Iowa, nos Estados Unidos, teve um soluço que durou por 67 anos. Tudo começou em 1922, quando ele tentou erguer um porco, de 160 kg para o abate, e só terminou, misteriosamente, um ano antes dele falecer.