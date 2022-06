Bolsonaro diz que Fachin cometeu “estupro à democracia” ao se reunir com embaixadores

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Edson Fachin, durante pronunciamento no Palácio do Planalto nesta terça-feira (7).

Segundo Bolsonaro, o ministro “estuprou” a democracia ao convidar embaixadores para falar sobre a segurança das eleições no mês passado. Durante o encontro, o ministro pediu que a comunidade internacional esteja em alerta para o pleito brasileiro.

O presidente afirmou que Fachin está interferindo na política externa do país.

“O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro [das Relações Exteriores Carlos] França. Ele convida em torno de 70 embaixadores e, de forma indireta, ataca a Presidência da República, como um homem que não respeita a Constituição, não respeita o processo eleitoral.”

Para Bolsonaro, Fachin “pensa em dar um golpe”. O presidente disse que toda sua família é perseguida.

“[Ele] conclui de forma indireta: ‘Seu chefe de estado deve reconhecer o ganhador das eleições para que não haja qualquer questionamento junto à Justiça’. O que é isso se não um arbítrio? Um estupro à democracia?”

Bolsonaro disse que não vai continuar “vivendo como rato” e defendeu a necessidade de uma “reação”, sem dar detalhes.

“Eu sou o chefe das Forças Armadas, nós não vamos fazer papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir, tenho jogado dentro das 4 linhas [da Constituição], não acham uma só palavra minha, um só gesto, um só ato fora da Constituição. Será que 3 [ministros] do Supremo que podem muito, devem continuar achando que podem tudo? Eu não vou viver como um rato, tem que haver uma reação. Se a população acha que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral dando as cartas”.