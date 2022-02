Bolsonaro diz que Brasil vive ditadura e que “nos próximos dias, algo vai nos salvar”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (10) que o país vive hoje uma “ditadura da caneta”, em referência a decisões do Judiciário.

Em conversa com apoiadores no seu cercadinho em frente ao Palácio Alvorada, o presidente disse que não há diferença entre o que acontece no Brasil e na Venezuela.

Segundo ele, “vai acontecer algo” nos próximos dias “que vai nos salvar”, em mais uma aparente ameaça à democracia, segundo o site O Antagonista.

“Qual é a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, em Cuba, Venezuela, de uma ditadura que vem pelas canetas. Qual é a diferença? Nenhuma. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito em Deus e nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar.”