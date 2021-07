Bolsonaro diz a ministros que indicará André Mendonça ao STF

O presidente Jair Bolsonaro afirmou aos seus assessores, durante reunião ministerial ocorrida nesta terça-feira (6), que vai indicar o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal (STF). A tendência é que a indicação aconteça nos próximos dias. A informação é do jornalista Lauro Jardim, colunista de “O Globo”.

Oficialmente, o nome de Mendonça ainda não foi divulgado, mas a tendência é que isso ocorra até a semana que vem, pois o ministro Marco Aurélio Mello vai se aposentar do Supremo em 12 de julho.

Considerado um apoiador de primeira linha do atual presidente, o futuro indicado também é pastor presbiteriano. A indicação está dentro do perfil que Bolsonaro deseja, alguém “terrivelmente evangélico”. Além disso, Mendonça é bem visto entre os possíveis colegas da Suprema Corte. Entretanto, enfrenta resistência no Senado.

Qualquer pessoa só pode assumir uma vaga no STF depois que o indicado pelo presidente for aprovado na sabatina realizada pelos senadores.