Bolsonaro diminui diferença para Lula e Ciro ultrapassa Moro, diz PoderData

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira 2 mostra que a diferença entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PSL) é de oito pontos percentuais na corrida eleitoral.

De acordo com o levantamento, o petista tem 40% das intenções de voto e o ex-capitão chegou a 32%. Em fevereiro, Lula marcava os mesmos 40%, enquanto Bolsonaro tinha 31%.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT) com 7% e Sergio Moro (Podemos) com 6%. Na pesquisa anterior, o pedetista aparecia com 4% e o ex-juiz com 9%.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), empataria com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e com o deputado André Janones (Avante), ambos com 2%; e com Simone Tebet (MDB), com 1%.

No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 51% contra 37%. A diferença entre os 2 pré-candidatos, segundo o instituto, indica trajetória de queda no médio prazo.

Na rodada anterior, realizada de 13 a 15 de fevereiro, Bolsonaro estava 15 pontos percentuais atrás de Lula no 2º turno. O petista tinha 54% ante 32% do militar. Lula chegou a ter vantagem de 25 pontos na passagem de agosto para setembro de 2021.