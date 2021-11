Bolsonaro afirma querer discutir alta dos combustíveis

Na última semana, a cidade de Niterói ultrapassou os R$ 7 na média de preços da gasolina comum, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). De acordo com a síntese de preços praticados, a média está em R$ 7,057. Já o gás liquefeito do petróleo (gás de cozinha), possui média de R$ 86,77 o botijão de 13kg. Em visita à cidade de Anguillara Veneta, na Itália, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirma querer discutir com a Petrobras as seguidas altas nos valores.

Segundo ele, o assunto será prioridade em seu retorno ao Brasil nesta terça-feira (2). “Esta semana vai ser um jogo pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente, quer dizer, tem que passar pelo conselho, não sou eu que indico, e tudo que de ruim acontece lá cai no meu colo. O que é bom não cai nada em meu colo”, afirmou Bolsonaro, novamente se esquivando de eventuais responsabilidades na alta dos combustíveis.

O ideal, na visão do presidente, é tirar a estatal “das garras do Estado”, com a privatização da empresa. “Isso é o ideal, no meu entender, que deve acontecer. Agora, isso aí não é colocar na prateleira e vender amanhã. Esse processo vai durar mais de ano”, admitiu.

Ainda na avaliação de Bolsonaro, um novo reajuste não pode acontecer. “A gente não aguenta porque o preço dos combustíveis está atrelado à inflação e falou em inflação, falou em perda do poder aquisitivo. A população não está com salário preservado ao longo dos últimos anos. Os mais pobres sofrem”, disse.

Bolsonaro disse que está disposto a rediscutir a política de preços da companhia, mas sem interferir nos “rendimentos dos acionistas”. O presidente atribuiu a alta nos preços dos combustíveis à corrupção de governos passados e às leis antigas. Bolsonaro defendeu o congelamento dos impostos e apontou como “vilão” do custo final na bomba o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Na semana passada, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do qual integram secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal, aprovou o congelamento do valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias.