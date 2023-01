Bolsonaristas deixam 22,4 toneladas de lixo

O acampamento de bolsonaristas golpistas em frente ao Comando Militar do Leste (CML), no Centro do Rio de Janeiro, deixou grande quantidade de lixo para trás. A Comlurb realizou, durante a madrugada de hoje (11), a limpeza e coleta dos resíduos, na Praça Duque de Caxias.

Foram coletadas 22,4 toneladas de lixo. A Companhia fez o serviço por solicitação do Comando, uma vez que a área é de responsabilidade do Exército Brasileiro. O Comando só acionou a Comlurb depois que os militares concluíram a primeira desmontagem no final da noite de terça-feira (10).

Os serviços incluíram remoção mecanizada, lavagem hidráulica e varredura manual. A equipe, formada por 23 garis, dois supervisores, um operador e dez motoristas, trabalhou com o apoio de uma pá carregadeira, dois caminhões compactadores e cinco basculantes.

Foram necessárias 17 viagens para concluir a coleta do material. Para finalizar, foi feita limpeza hidráulica com água de reuso e detergente usando dois caminhões pipa e uma van moto bomba, tendo sido gastos 25.200 litros de água de reuso. O Comando Militar do Leste agradeceu o apoio da Companhia na retirada dos resíduos e na limpeza da área.

Fotos: Divulgação/Comlurb