Bofetada de Will Smith no Oscar destaca doença que acomete 40% das mulheres brasileiras

A reação do ator Will Smith, que deu um tapa na cara de Chris Rock na apresentação do Oscar no domingo (27) após ele ter feito uma piada sobre a cabeça raspada da sua esposa Jada Smith, ganhou os noticiários de todo o mundo. Jada sofre de um problema severo de queda de cabelo e resolveu raspar a cabeça para minimizar o problema. Dados da Sociedade Brasileira de Tricologia (SBT) apontam 40% das mulheres apresentam uma alopécia androgenética (de causa genética) e 80% dos homens, e especialistas no assunto comentam o caso.

O presidente da SBT, Dr. Luciano Barsanti, médico e tricologista, contou que as causas mais frequentes de calvície são as chamadas androgenéticas, que acomete mulheres e homens. “Normalmente a história clínica e tricológica, que é a especialização que trata de cabelos, é clássica. A mulher que vem perdendo cabelos no decorrer da vida, percebe um afinamento dos fios pela ação do hormônio DHT. Esse é absorvido em maior quantidade pelas pessoas que têm o gene da calvície. Esse hormônio ao longo dos anos ocasiona o rareamento dos fios”, explicou.

Dr. Luciano Barsanti explicou que doença deve ser tratada com multi tratamentos

O especialista ainda frisou que existe tratamento. “O quanto antes a pessoa procurar um médico e tricologista, melhor é o resultado. Pode ter reversão e é preciso fazer o diagnóstico precoce e o tratamento através de multiterapias”, completou. A Tricologia é a disciplina médica que estuda a anatomia, fisiologia e as patologias (doenças) dos cabelos, couro cabeludo e pelos.

A niteroiense Danielle Salvador, de 37 anos, é um rosto conhecido na internet quando o assunto é moda, beleza e queda de cabelo. A moradora do Bairro de Fátima tem Alopecia Androgenética e o tema é tratado em suas redes sociais para mais de 57 mil seguidores, além de ter virado o livro “Eu e meu cabelo – Calvície feminina e fios de empoderamento”, da editora Primeiro Lugar lançado em 2019.

“Eu já era blogueira quando comecei a perceber um problema de queda e afinamento do meu cabelo. Foram anos fugindo do tema, do diagnóstico e do tratamento. Mas eu percebi que eu precisava usar a minha visibilidade para me aceitar e ajudar outras mulheres. Hoje eu recebo muitas mensagens de mulheres que já tentaram se matar por não aceitar o processo de mudança capilar. É muito difícil mas quando a gente se aceita fica mais fácil. Na sociedade a gente cresce ouvindo que a beleza da mulher está no cabelo e não é verdade. A gente não é feita só de cabelo”, contou a influencer conhecida apenas como Dani Salvador.



Danielle Salvador é influencer digital, em Niterói, sobre Alopecia Androgenética e trabalha a autoestima da mulher que tem a doença

Dani também contou que não é a favor de violência, mas que a postura do ator Will Smith reflete como esse assunto afeta toda a família. “Passamos por diversos tipos de piadas diariamente e isso é uma dor. As pessoas deixam de manter uma rotina considerada normal por não se sentirem bonitas e não aceitarem a alopecia. A frase que eu sempre digo é que ‘tudo na vida tem a importância que a gente dá’. No caso do ator ele se doeu pela família dele e não sabemos o gatilho que o comentário ativou nele”, frisou.

A dermatologista Dra. Lívia Maria Camargo explicou que a pessoa consegue identificar se a queda de cabelo está em excesso ou é uma renovação normal capilar. “É normal que uma pessoa perca de 50 a 100 fios de cabelo todos os dias, por causa do processo de renovação capilar contínua. Entretanto, se esse ciclo for interrompido ou se um folículo capilar estiver danificado, o cabelo pode começar a cair mais rapidamente do que se regenerar, causando sintomas como fios ralos ou áreas totalmente vazias. Cada paciente deve ser avaliado e acompanhado pelo médico”, finalizou.