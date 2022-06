Bodyboard e Mountain Bike marcam o Itacoatiara Pro 2022 neste fim de semana

Neste fim de semana, a cidade de Niterói vai receber o Campeonato Mundial de Bodyboard, na Praia de Itacoatiara, e a prova de Mountain Bike Downhill, no Parque da Cidade. As duas modalidades esportivas fazem parte do Itacoatiara Pro 2022, evento que conta com o apoio da Prefeitura e traz diversas competições com atletas nacionais e internacionais, além de shows e atividades culturais em diferentes bairros.

De acordo com o secretário de Esporte, Luiz Carlos Gallo, a cidade está em um momento bastante positivo, apoiando as diversas modalidades esportivas e o Itacoatiara Pro é um exemplo destas iniciativas: “Estamos em um momento brilhante em nossa cidade, que tem uma vocação para diversas modalidades esportivas. O último fim de semana foi de grande sucesso com a realização dos shows e competições, e este agora será mais um com adrenalina e atletas de diversas partes do Brasil disputando as provas e conhecendo a cidade. Isso é importante e consolida o papel de Niterói como capital do esporte, fazendo com que a cidade seja conhecida também internacionalmente”, disse o secretário.

Segundo os organizadores do evento, são esperadas ondulações de até quatro metros na Praia de Itacoatiara, neste fim de semana.

“No domingo já devemos ter um mar espetacular para o campeonato. Na segunda, deverá estar gigante, e será feita uma chamada técnica com toda a organização do evento para avaliar as condições e dar continuidade às competições. Na terça e na quarta-feira, quando deverão acontecer as baterias finais do Mundial, o mar deverá estar em condições ainda mais espetaculares”, explicou o idealizador do festival, Giuliano Lara.

Bodyboard

Com etapas no Chile, Brasil, Hawaii, Maldivas, Espanha, Portugal e França, o campeonato mundial de bodyboard segue até o próximo dia 16 no Brasil, sendo uma das principais atrações esportivas do megafestival, envolvendo cerca de cem atletas profissionais de 20 nacionalidades na disputa pelo título e mais de R$ 150 mil em premiações. As provas do campeonato mundial de bodyboard – Itacoatiara Pro 2022 – são transmitidas ao vivo para mais de 125 países por meio do link https://www.youtube.com/c/IBCWorldTour.

Bike

Neste domingo (12) também acontece a prova de Mountain Bike Downhill do Itacoatiara Pro, que será disputada no Parque da Cidade, nas categorias Elite, Sub 30, Junior, Juvenil, Infanto-Juvenil, Master (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D) no masculino, e Elite e Junior, no feminino. A competição vale uma etapa do Campeonato Estadual sendo chancelada pela Federação Estadual de Ciclismo.

As inscrições para a prova (R$ 100) podem ser feitas no local, a partir das 8h deste sábado (11), na secretaria do evento instalada ao lado do portão de largada. Os treinos livres acontecem das 9h às 17h, no dia 11, e a prova do estadual vai de 9h às 14h, no domingo (12).

Programação

Uma série de outras provas e campeonatos acontecem ao longo deste mês, em diversos pontos de Niterói. Haverá provas nas modalidades Parapente (dias 17 e 18), Surfe (de 17 a 22), Vela (25 e 26) e Skate (25 e 26) com a curadoria do skatista Bob Burnquist, maior recordista de medalhas dos X-Games, atual campeão da Megarampa e mais de 10 vezes campeão mundial da modalidade. Todos os locais das disputas e a programação cultural completa podem ser conferidos no site itacoatiarapro.com.br e também nas redes sociais (@itacoatiarapro) do evento. O Itacoatiara Pro 2022 conta ainda com apoio da Funarte, UFRJ, além de marcas e patrocinadores como Grupo Petrópolis, PredialNet, SGA Toyota, EcoPonte, Burnkit e Havaianas.

Foto destaque: O fim de semana promete agitar Niterói