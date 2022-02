Bob Burnquist visita Niterói e suas pistas de skate

O supercampeão dos X Games, Bob Burnquist, visitou ontem (7), os parques de skate de Niterói. A lenda do esporte visitou o Skate Park Carlos Alberto Parizzi, em São Francisco, o Skatepark Duda Neves, terceiro maior da América Latina, no Horto do Fonseca, e o Parque Esportivo e Social do Caramujo. Todos locais específicos para a prática dessas modalidades esportivas, construídos nas últimas gestões do município. Além do destaque internacional no esporte e sendo um dos reis de Mega Rampa, Bob criou em maio de 2020, com os propósitos de inspirar, educar e transformar, o Instituto Bob Burnquist, agora renomeado como Instituto Skate Cuida. As ações do ISC ocorrem em parceria com projetos sociais ligados ao skate espalhados pelo Brasil. Todos locais específicos para a prática dessas modalidades esportivas, construídos nas últimas gestões do município.



”Já conhecia a cidade há muito tempo, andava de skate aqui em 1993, quando ainda não tinha a pista de skate em São Francisco, estou muito feliz vendo que a cidade incentiva bastante o skate, o esporte está presente no cotidiano das pessoas, esses equipamentos são importantes para o cotidiano da molecada, Niterói merece” disse impressionado o campeão.

O Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, que acompanhou o atleta durante sua visita à prefeitura, disse que Niterói recebe com muito prazer o esportista, que tem um trabalho muito relevante com o Instituto Skate Cuida (ISC). Com sede na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro (RJ).



“Bob é o maior skatista do mundo, além de ser medalhista olímpico tem vários títulos e é uma referência no skate. Não só pelo esporte, mas também pelo instituto dele”, disse receptivo Gallo.



Burnquist foi recebido pelo prefeito Axel Grael que falou do destaque do esporte na cidade.

“É muito bom dialogar com atletas como o Bob, um dos grandes nomes do esporte no nosso país, ele traz aqui a experiência dele, traz oportunidades para eventos em que todos nós aqui de Niterói vamos poder usufruir, sobretudo porque o skate é um dos esportes que vem ganhando destaques em nossa cidade”, enfatizou Axel Grael.

Bob Burnquist (nascido no Rio de Janeiro Robert Dean Silva Burnquist) é filho de mãe brasileira e pai norte-americano. O atleta mora na Califórnia (EUA).

Fotos: Douglas Macedo PMN.