Boavista recupera pontos e se livra do rebaixamento no Estadual

Após recurso, o Boavista perdeu quatro pontos por causa da escalação irregular do volante Ryan Guilherme, nos jogos contra Flamengo e Vasco. Antes, havia sido condenado a perda de sete pontos. Com a recuperação de três pontos, a equipe de Saquarema salta para oito pontos, se livra do descenso no Campeonato Estadual, e rebaixou o Volta Redonda.

O julgamento ocorreu na noite de hoje (10), no Pleno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Na última rodada, sábado, às 16h, o Boavista pega o Fluminense, em Bacaxá. Já o Volta Redonda (5 pontos) enfrenta a Portuguesa, no Luso-Brasileiro. O time de Saquarema tem três vitórias e -3 de saldo de gols, contra uma vitória e -10 do Voltaço. Ou seja, virtualmente rebaixado para a Série A2.

A notícia da infração foi apresentada por Madureira e Bangu, que acionaram à Procuradoria do TJD. Ryan tinha sido suspenso por 5 jogos devido uma agressão na última rodada da Taça GB de 2021, mas não havia cumprido a pena.

Foto: Divulgação