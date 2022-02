A equipe de Saquarema foi punida com sete pontos na tabela e uma multa de mil reais por causa da escalação irregular do meio campo Ryan, contra Vasco, na segunda rodada, e Flamengo, na terceira rodada. Dessa forma, o Boavista cai para a última posição na tabela do Campeonato carioca, com pontuação negativa de um ponto.